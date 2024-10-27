Блиновская продолжает гасить миллиардные долги

Долг Елены Блиновской по-прежнему огромен. Он составляет 1 миллиард 159 миллионов 589 тысяч 906 рублей. Для того, чтобы рассчитаться с налоговой, пишет СтарХит, блогеру придется продать всю недвижимость и автомобили.

Две квартиры в Москве на Серпуховском валу уже нашли новых хозяев – за 70 и 90 миллионов соответственно.

Но у королевы марафонов осталось еще много недвижимости. Это дом в 1, 7 тысяч квадратных метров в закрытом коттеджном поселке Millennium Park в Подмосковье. Он оценен в 750 миллионов рублей. Ждут покупателей

несколько домов в деревнях Серково в Костромской области (около 9 миллионов) и Деревеньки Ярославской области (10 миллионов).

Особняк в Алуште продается за 35 миллионов рублей, участок в Симферополе – почти за миллион, недвижимость в курортном поселке Семидровье блогер - около 20 миллионов. В Адыгее у Блиновской тоже есть жилье – дом за 700 тысяч рублей.

Подлежит продаже и автопарк. К примеру, Lamborghini Urus оценивается в 30 миллионов рублей.

Как узнали журналисты, перечисленное имущество – лишь та часть семейного добра, которая выведена из-под ареста. Есть еще немало собственности, которая пока арестована и продавать ее нельзя.

Отмечается, что к концу года блогерша планирует погасить как минимум 700 миллионов рублей долга.