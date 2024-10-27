Россиянка стала первой вице-миссис конкурса Mrs Supermodel Worldwide 2024

Россиянка Влада Андрианова из Перми стала 1-й вице-миссис конкурса красоты Mrs Supermodel Worldwide 2024, финал которого прошел в Нью-Дели. Об этом передает корреспондент ТАСС.

На заключительный этап конкурса прошли 14 участниц из разных стран мира. Титул миссис Supermodel Worldwide 2024 достался девушке с Украины, россиянка стала первой вице-миссис, участница из Казахстана стала второй вице-миссис.

Андрианова, молодая мама, сама воспитывающая двоих детей, также победила в шоу талантов конкурса.

"Я профессиональная гимнастка и выступала с гимнастическим номером в костюме реки Волги", - рассказала она в беседе с ТАСС.

Россиянка осталась довольна организацией соревнований в Индии.

"Все было хорошо организовано, нас хорошо встретили. Конечно, было тяжело, потому что были заняты с утра до вечера. Нам также организовали программу, чтобы мы познакомились с Дели", - отметила она.

По словам девушки, благодаря своему участию в конкурсе красоты в Индии у нее появились друзья по всему миру.

"Конкурс собрал потрясающих женщин. К примеру, Филиппины представляла участница, у которой шестеро детей и которая уже трижды бабушка. Она заняла четвертое место. От Эквадора участвовала девушка, которая прекрасно выглядит, а ей 57 лет. Смотришь на этих женщин и просто восхищаешься. Каждая уникальна по-своему", - рассказала Андрианова.

Международный конкурс Mrs Supermodel Worldwide был основан в 2016 году в Индии. Разные этапы соревнований в 2024 году проходили в Нью-Дели с 18 октября. Концепция конкурса состоит в том, чтобы выбрать не только красивую, но и сильную духом, умную и добрую девушку.