В Москве у машинистки случился инсульт на 40-метровом башенном кране

В Москве у 40-летней машинистки случился инсульт на 40-метровом башенном кране, пишет Telegram-канал Mash.

Во время работы у нее закружилась голова, начались судороги и нарушилась подвижность тела.

На место ЧП прибыли спасатели. Они намереваются добраться до кабины и спустить 40-летнюю женщину на носилках с тем, чтобы потом передать медикам.

Напомним, что 17 января 2014 года курские спасатели провели беспрецедентную операцию по спасению машинистки башенного крана, которая во время работы почувствовала себя плохо.

Специалистам, чтобы снять женщину с верхотуры, пришлось прибегнуть к помощи 50-метрового коленчатого подъемника.

При проведении спасательной операции сотрудники МЧС использовали бензорез: им спилили люк, мешавший транспортировке машинистки. После этого ее обвязали страховочной веревкой и посадили в люльку подъемника, который спустил курянку на землю. Внизу крановщицу ожидала «скорая».

Ранее сообщалось, что если во времена СССР среди крановщиков было 80 процентов женщин, то сегодня их в профессии почти не осталось.

Вместе с тем, по мнению экспертов, к женщинам-крановщикам относятся лучше, чем к мужчинам, потому что они более скрупулезные и точные.