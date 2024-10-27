Некоторые звезды Голливуда активно поддерживают решения президента РФ Владимира Путина и действия Вооруженных сил России. О ком идет речь?

Кто из голливудских артистов поддерживает Россию

Американский режиссер и сценарист Оливер Стоун в 2022 году поддержал проведение спецоперации. В соцсетях он объяснил, что российские власти были вынуждены пойти на такой шаг, поскольку Украина на протяжении восьми лет игнорировала выполнение Минских соглашений. Спустя полгода Стоун также заявил, что в конфликте Москвы и Киева виноваты США.

Основатель и солист группы Modern Talking Дитер Болен в октябре 2022 года признался в любви к россиянам и раскритиковал немецкое правительство, поддерживающее санкции против РФ и поставляющее танки на Украину. По его мнению, таким образом оно навязывает русофобию в Европе.

«Мы против своей воли вляпались в это. Ненавидеть Россию — себе дороже», — считает артист.

Британский музыкант, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявлял, что президент Америки Джо Байден «разжег огонь» на Украине. В 2023 году артист также выступил на заседании Совета Безопасности ООН с докладом, в котором отметил, что не считает спецоперацию неспровоцированной.

Американский актер Джон Кристофер Макгинли, известный по роли Перри Кокса в сериале «Клиника», после начала СВО в соцсетях призвал украинского лидера Владимира Зеленского начать лечение от наркозависимости.

«Привет, Владимир. Наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю.... Единственный человек, который может позаботиться о тебе, это ты сам», — сказал он в видеообращении.

После этого из-за жалоб украинцев аккаунт звезды «Клиники» был заблокирован.

Американский актер Джеймс Кэвизел говорил, что США уже несколько лет спонсируют организацию «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

«Украинцы родственны русским по крови. Я начал искать информацию по этой теме, а потом заинтересовался вопросом нацистского батальона „Азов“, который финансируется правительством США. Но нам всегда говорили, что там нет нацистов. И тут выясняется, что есть. Опять же все постоянно меняется — то одно, то другое, и это выглядит как настоящая теория заговора. В том-то и абсурд, что американцы это понимают. Мы постоянно говорим об этом. Однако на этот счет я получил надежную информацию и теперь постоянно думаю: погодите минутку! Может, Путин защищается? Что из себя представляют НАТО, ООН, центральные банки, кто все эти МВФ, ЕЦБ, частные западные центробанки, банки Ротшильдов?» — рассуждал он в интервью американским СМИ.

Американская актриса и кандидат на пост президента США в 2012 году Розанна Барр тоже встала на сторону России, поскольку, по ее мнению, «украинцы превратили глупость в оружие».

«Люди опустились до такого уровня, что не могут удержать в голове две идеи одновременно, потому что их кормят в СМИ отходами 24/7. Мои предки с Украины, и я вот-вот сойду с ума, слушая все то, что вы все говорите об Украине. На Украине действует огромная группировка нацистов. Нацисты рейха убили всю мою семью... Моих бабушек, прадедушек и прабабушек закопали заживо на Украине. Вы что, не видели свастики на солдатах ВСУ?» — комментировала артистка.

Барр из еврейской семьи, ее дедушка был российским эмигрантом. Она рассказала, что большая часть ее родственников «была убита немецкими фашистами и украинскими националистами».

«Если Зеленский действительно еврей, то он плохой еврей. Евреи бывают разные. Если он еврей, это не значит, что он любит евреев и делает им добро», — добавила актриса.

Немецкий актер Тиль Швайгер в 2017 году говорил, что предпочел бы тогдашнему президенту США Дональду Трампу Путина.