Российскому региону предрекли почти 40-градусные морозы

Якутии предрекли почти 40-градусные морозы. Прогноз погоды опубликован на портале управления гидрометеорологической службы (УГМС) российского региона.

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По сообщению синоптиков, ночью 29 и 30 октября на северо-востоке региона столбик термометра опустится до минус 38 градусов. В остальных районах Якутии немного теплее, в среднем — минус 15-20 градусов.

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Местами в регионе пройдет умеренный снег.

Ранее сообщалось, что в середине недели изменения в погоде ожидаются в Москве. Так, в четверг, 31 октября, в Москву придут осадки — дожди и мокрый снег.