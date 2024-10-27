На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике

Власти Камчатки ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Пионерское». Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев уточнил, что в зону действия ЧС попали Петропавловск-Камчатский и Елизовский район.

По данным газеты, специалисты планируют ввести «зоны наблюдения», где будут проводиться мероприятия для предотвращения распространения инфекционной болезни.

Напомним, что птицефабрика «Пионерское» является крупнейшим предприятием этого типа в регионе. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. В общей сложности, поголовье кур достигает около 200 тыс. голов.

Ранее министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш призвал жителей региона при выявлении больной птицы на улице или в личных хозяйствах незамедлительно сообщать об этом в государственную ветеринарную службу.