Опубликован новый перечень вступительных экзаменов в российские вузы

Министерство науки и высшего образования России опубликовало обновленный список вступительных экзаменов для абитуриентов, которые планируют поступление в вузы на программы бакалавриата и специалитета.

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С 2025 года обязательными для сдачи будут три экзамена: по русскому языку, профильному предмету, выбранному из утвержденного вузом списка, а также еще одному или двум профильным предметам по выбору.

Ученики будут обязаны определиться с предметами для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не позднее 1 февраля следующего года. При этом вузы разместят свои списки вступительных испытаний до 20 января.

В министерстве отметили, что изменения в перечне экзаменов связаны с комплексным совершенствованием системы высшего образования в России, передают «Ведомости».

Министерство просвещения РФ установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические высшие учебные заведения. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин до этого сообщил, что формат ЕГЭ в перспективе может претерпеть ряд заметных изменений.