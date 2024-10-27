Врачи оценили состояние Алексея Костылева после ДТП

Алексей Костылев, владелец популярного Telegram-канала Readovka, госпитализирован после несчастного случая, произошедшего во время его рабочего визита в рамках проекта «Многодетные деревни» в Смоленской области. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в деревне Рухань. В результате аварии журналиста выбросило из квадроцикла, он получил переломы и множественные ушибы.

Врачи диагностировали у Костылева перелом основания черепа, ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и закрытый перелом костей таза. Его состояние было расценено как тяжелое.

Медики провели операцию, стабилизировали состояние пациента и готовят его к транспортировке бортом санавиации в Москву, где он под наблюдением врачей продолжит восстановление.

В настоящее время глава медиахолдинга находится в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.