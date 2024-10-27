Умер весивший 17 кг знаменитый кот Крошик

В Перми умер знаменитый кот Крошик, за похудением которого следила вся страна. Из-за метастаз у него начались проблемы с дыханием, спасти животное не удалось, сообщает Baza.

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Кот попал приют с ожирением и практически не мог ходить. В августе этого года он весил 17 кг, ветеринары и волонтеры разработали для него спецпрограмму реабилитации. О Крошике писали не только российские, но и мировые СМИ.

Когда кота взвешивали в последний раз, он весил около 14 килограммов.

Накануне сообщалось, что Крошик стал задыхаться и его экстренно госпитализировали. Ветеринары обнаружили полиорганное поражение организма. Животное страдало от опухоли в селезенке и начавшихся метастаз в других органах.