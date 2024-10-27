Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский погиб в ДТП

© Русский драматический театр Черноморского флота имени Бориса Лавренёва

В автомобильной аварии погиб Максим Шпаковский — актер театра Черноморского флота им. Бориса Лавренева. О смерти артиста сообщает пресс-служба драмтеатра.

«Прошлой ночью трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре Флота, — Максим Александрович Шпаковский. 10 ноября ему исполнилось бы 49 лет», — сказано в некрологе.

Издание Voice пишет, что Максим попал в автокатастрофу 25 октября.

Артиста срочно госпитализировали, но травмы были слишком тяжелыми, и медики оказались бессильны.

Зрители помнят Максима Шпаковского по ролям в спектаклях «Ты нужен морю», «Женитьба», «Рыцарские страсти», «Капитанская дочка».

Кроме того, артист сыграл рэкетира в сериале «Сваты-4», снимался в проектах «Исаев», «Сармат», «Иванов и Рабинович», «Обитаемый остров», «Была тебе любимая...», «Ялта-45», «Жених», «Рецепты семейного счастья», «Жена олигарха» и многих других.