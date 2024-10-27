Кинокомпания "СТВ" подала иск к бизнесмену из-за цитаты из фильма "Брат-2"

Снявшая фильм «Брат 2» кинокомпания «СТВ» обратилась в суд с требованием взыскать с бизнесмена из Липецка 100 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

© Кинокомпания «CTB»

Причиной судебного разбирательства стало то, что мужчина по имени Дмитрий С. продавал на Wildberries фляжки для воды и алкоголя с гравировкой «Сила в правде». Кинокомпания считает, что 36-летний предприниматель нарушил авторские права, используя на своих товарах прямую цитату из известного фильма.

Однако Дмитрий не согласен с мнением «СТВ»: он уверяет, что культовую фразу персонажа Данилы Багрова уже можно считать народной.

Фильм «Брат» режиссера Алексея Балабанова вышел в прокат в 1997 году, продолжение первой части появилось на экранах в 2000 году. Кинокомпания «СТВ» была основана Сергеем Сельяновым, Василием Григорьевым и Балабановым в 1992 году в Петербурге.

За годы существования с «СТВ» работали и работают Бакур Бакурадзе, Клим Шипенко, Павел Лунгин, Алексей Мизгирев и другие режиссеры. В багаже кинокомпании свыше 160 фильмов, в том числе «Груз 200», «Бумер», «Жмурки», «Мама, не горюй» и «Монгол».