Стала известна причина внесения Поперечного в список иноагентов

Одной из причин признания комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) иностранным агентом стали признаки политической деятельности в его видеороликах, указано в официальных судебных документах. На его личном канале на видеохостинге Youtube было установлено четыре таких видеоролика — в одном из них он рассуждает о выборах в России, передает РИА Новости.

В ходе анализа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» установлены факты осуществления Поперечным Д.А. политической деятельности, — говорится в документах.

Ранее стало известно, что еще одним поводом для внесения артиста в реестр иноагентов стало получение более $60 тысяч из США и Ирландии. Представитель артиста в суде при этом заявила, что он не осуществляет политическую деятельность, поэтому считает внесение его в перечень незаконным и необоснованным.

До этого выяснилось, почему иноагентом был признан другой комик — Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Так, одной из причин стала публикация в соцсетях, а также исполнение песен про российских военных и президента страны, в том числе высмеивающих потери среди солдат ВС РФ в ходе спецоперации. При этом артист еще до начала СВО получал иностранное финансирование.