Жительница Суджи: надеявшиеся переждать атаку ВСУ до сих пор не выходят на связь

Некоторые жители города Суджа Курской области, который в августе подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), надеялись переждать вторжение украинской армии и отказались эвакуироваться. Сейчас связи с родственниками, оставшимися там, у эвакуированных нет, поделилась в беседе с ТАСС местная жительница, которая вместе с семьей покидала город 6 августа.

© официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

"Родственники мои там остались, машина у них была, но они говорили: "Мы переждем". Несколько дней побыли, а потом совсем стало опасно [выезжать]. Про них сейчас вообще ничего неизвестно, связи нет", - сказала она.

Женщина вспоминает, что и ее семья рассчитывала уехать в безопасное место на несколько дней.

"Ночь в подвале посидели. Думали, отъедем чуть дальше. [Нас] четверо: муж, я и двое детей, три годика и семнадцать. [Выезжали когда], обстрелы были, стекло нам в машине посекло. <...> Ничего не брали из вещей, только ребенку кашу, чтобы кормить", - сказала она.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. Накануне было "подозрительно тихо", вспоминает женщина, а утром 6 августа звуки взрывов участились и постоянно усиливались.

"Страшно было, особенно когда с ребенком маленьким. <...> Муж возвращался 6 [августа] вечером за моими родителями, он их вывез. Было страшно ехать: дроны летали, окольными путями выезжали. Тогда уже по домам били", - рассказала местная жительница.

На территории Курского региона сегодня действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 26,9 тыс. военнослужащих и 177 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.