Аргентина может поставлять вакцины для животных в Россию

Российские компании организовали переговоры с аргентинскими партнерами по поставкам в РФ вакцин для животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

"Это именно то, что мы хотим продвигать - вакцины, сельскохозяйственная техника, то есть товары с большой добавленной стоимостью, которые мы хотим продавать не только в России, но и по всему миру", - сообщил посол.

Дипломат добавил, что переговоры ведутся между лабораториями и частными компаниями. Помимо этого, посол отметил, что на сегодняшний день взаимодействие по этим направлениям происходит на уровне частного сектора. Причиной тому стала заморозка взаимодействия на правительственном уровне из-за конфликта на Украине.

До этого РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы сообщало, что Россия в сентябре приобрела у Южной Кореи фармацевтической продукции на $8,4 миллиона. По данным агентства, эта цифра стала втрое выше значение августа. Более того, это рекордный объем импорта с февраля 2023 года.