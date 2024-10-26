Мизулина оценила возможность запрета сказки Пушкина из-за ЛГБТ*

Слухи о запрете «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина из-за якобы пропаганды ЛГБТ (*движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) являются обычной провокацией, считает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она отметила, что в первоисточнике даже не указано название организации, поэтому обращать на это внимание не стоит.

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Обычная провокация, не обращайте внимания. Даже название организации и источник инфо не указан, а все побежали репостить, — написала глава ЛБИ.

26 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что общественники предложили запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях». По данным источника, активисты увидели во фразе «по усам текло, а в рот не попало» пропаганду ЛГБТ.

Ранее учеников школы в Нижнем Новгороде смутил показ фильма с пропагандой ЛГБТ. Одна из семиклассниц сообщила, что мальчики смеялись над кадрами, где целовались мужчины. Девочкам, по ее словам, было противно.

«По усам текло»: активисты нашли пропаганду ЛГБТ* в сказке Пушкина

Члены правозащитного центра «Сорок Сороков» попросили проверить народного артиста РФ Филиппа Киркоров на пропаганду ЛГБТ. Общественники указали, что певец «призвал к совершению гомосексуального акта с собой» в рамках шоу блогера Дмитрия Масленникова.