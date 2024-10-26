Путин подписал закон о расчете военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок расчета пенсий для военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Согласно этому закону, начиная с 1 января 2025 года, размер денежного довольствия, которое будет учитываться при расчете пенсий для силовиков, составит 89,83 процента от его полного объема. Предыдущий показатель равнялся 89,32 процента, написано на сайте официального опубликования правовых актов.

С 1 января 2025 года также ожидается ежегодная индексация пенсии в соответствии с темпами инфляции за предыдущий год. Кто может рассчитывать на повышение и насколько увеличатся выплаты, «Вечерней Москве» рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что средства на индексацию пенсий для работающих и неработающих пенсионеров уже предусмотрены в бюджете на 2025 год.

Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал, что по прогнозу Минэкономразвития РФ, ожидаемый уровень инфляции в этом году составит 7,3 процента, поэтому страховые пенсии с 1 января вырастут на этот процент.