В России изменится порядок взыскания алиментов

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, позволяющий взыскать алименты на несовершеннолетних детей за период, когда они подлежали взысканию, даже если судебный приказ об этом был отменен. Это изменение внесено в статью 129 Гражданского процессуального кодекса РФ и опубликовано официально.

«В случае отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и удовлетворения требований взыскателя в порядке искового производства такие требования удовлетворяются ха период, в течении которого алименты подлежали взысканию согласно судебному приказу», — отмечено в документе.

Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Кроме того, закон устанавливает, что суд не будет рассматривать возражения должника по судебному приказу, поданные после десятидневного срока, что предотвращает возможность уклонения от обязательств. Но исключение составят случаи, когда гражданин «обосновал невозможность представления возражений в установленный срок по независящим от него причинам, на что должно быть указано в определении об отмене судебного приказа».

Ранее Министерство юстиции РФ предложило платить алименты совершеннолетним гражданам до 23 лет. При расчете, что те получают высшее образование очно. Законопроект был опубликован на официальном сайте ведомства.