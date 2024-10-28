Зона отдыха с прудом и шезлонгами появилась в центре Москвы

В центре Москвы появилась новая точка притяжения – общественная зона площадью 9 тыс. кв. м, на территории которой есть пруд. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы наблюдаем хороший тренд, когда девелоперы в своих проектах учитывают особенности места и учитывают их не только в архитектуре, но и в ландшафтном дизайне. Вода традиционно притягивает людей, я уверен, что новая общественная зона с искусственным прудом площадью 2,6 тыс. кв. м многим понравится. В парке можно погулять в тишине, отдохнуть на деревянной террасе у водной глади», – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергея Кузнецова.

Как отмечается, пейзажный парк в Хамовниках открыт для всех жителей города. На прилегающей территории установили скамьи, а на деревянной террасе, выполненной из лиственницы – долговечного износостойкого материала, разместили комфортные гамаки и шезлонги с теневыми навесами. По периметру водоема расположили прогулочные дорожки, вымощенные клинкерным кирпичом. Для спортсменов обустроили беговую дорожку с резиновым покрытием длиной 426 м. В вечернее и ночное время пейзаж дополняет атмосферное ландшафтное освещение. В благоустройство девелопер вложил 385 млн руб.

«На территории зоны отдыха высадили 83 дерева: клены, липы, рябины, ивы, ели, сосны и пихты, а также 1 тыс. 255 декоративных кустарников. Среди них преобладают спирея и кизильник – природные очистители воздуха. Общая площадь озеленения составила 3 тыс. кв. м. Рядом с прудом расположена рекреационная зона – двухуровневый общественный центр с прогулочными бульварами, магазинами, ресторанами и кафе – всего 30 тыс. кв. м инфраструктурных объектов. Жилой комплекс «Садовые кварталы» объединяет 35 корпусов общей площадью 370 тыс. кв. м», – говорится в материале.