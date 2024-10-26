Похудевшего кота Крошика экстренно госпитализировали

Кот Крошик из Перми, похудевший с 17 килограммов, был экстренно госпитализирован. Об этом сообщает Mash в Telegram.

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Сообщается, что вечером 25 октября кот начал задыхаться. Животное находится в ветеринарной клинике, на него надели кислородную маску.

Также отмечается, что врачи провели ему ультразвуковое исследование (УЗИ). Сообщается, что врачи подозревают новообразование в брюшине Крошика. Также в сообщении говорится, что у кота поражены все внутренние органы.

Ранее стало известно, что Крошик похудел почти на три килограмма. Так, по данным сотрудников центра реабилитации животных, его вес составил 14,2 килограмма. Сообщалось, что для того, чтобы похудеть, он выполнял физические упражнения и дробно питался.

Крошик жил в подвале в пермской больнице. Сотрудники медучреждения подкармливали его супом, мясом и сухарями. Из-за этого кот располнел до 17 килограммов. Из-за большого веса животное не могло ходить.