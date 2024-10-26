В школах Владимирской области запретили ношение хиджабов и никабов

Во Владимирской области изменили требования к одежде обучающихся. Отныне им запрещено приходить в школы и другие образовательные учреждения в хиджабах, никабах и в одежде с элементами религиозной принадлежности. Документ опубликован на портале правовых актов РФ.

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области издало соответствующий приказ 22 октября, в тот же день он вступил в силу.

«Не допускается ношение в образовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)», — сказано в приказе.

Изменение было внесено в постановление департамента образования «Типовые требования к одежде обучающихся».

Новые правила касаются учащихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование.

Ранее сообщалось, что школьница из Волгограда пришла на урок в хиджабе и спровоцировала конфликт с учительницей.