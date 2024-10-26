Стало известно об уходе Шмакова с должности председателя ФНПР

Председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков покинет свою должность спустя 30 лет работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в организации.

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По данным издания, в рамках изменения организационной структуры он займет пост президента ФНПР. Вторую руководящую должность получит нынешний зампред Федерации — Сергей Черногаев. Как именно будут распределяться полномочия между ними, пока неизвестно.

Уточняется, что о кадровых перестановках в организации объявят во вторник, 29 октября, на внеочередном съезде ФНПР.

В апреле ФНПР предложила изменить расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ). Председатель организации Михаил Шмаков отметил, что они поддерживают предложение президента России Владимира Путина о росте МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.