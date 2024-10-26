Умер советский певец и актер Шахлар Гулиев

26 октября - через месяц после своего 78-летия - ушел из жизни советский и азербайджанский певец и актер, народный артист Азербайджана Шахлар Гулиев.

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Гулиев родился в 1946 году. Окончил Азербайджанскую государственную консерваторию. С 1975-го был солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Шахлар Гулиев специализировался на национальных и классических постановках, исполнял ведущие партии в "Лейли и Меджнуне", "Шахе Исмаиле", "Короглу", "Аиде", "Кармен", "Богеме". Активно гастролировал, регулярно выступал на государственных мероприятиях. В фильмографии артиста, в том числе, - проекты "Девичья башня" и "Урок величия".

Причиной смерти народного артиста стала тяжелая продолжительная болезнь, передает ИА Report со ссылкой на сына певца.

Сын - Нофель Шахлароглу, актер и режиссер.