Нострадамус и Ванга сделали одинаково пугающее предсказание на 2025 год

Два самых знаменитых мистика в мире - Нострадамус и Ванга - сделали одно и то же предсказание на 2025 год.

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Как пишет издание Daily Mail, оба, но в разные эпохи утверждали, что в следующем году Европу охватит смертоносная война.

По мнению француза, жившего в XVI веке, "земли Европы" будут втянуты в "жестокие войны". А болгарская пророчица Ванга, умершая в 1996 году, заявляла, что в 2025 году война "уничтожит" население всего континента. Впрочем, те, кто ее хорошо знал утверждают, что она оставила после себя предсказания на каждый год вплоть до 5079-го. Далее предсказаний не было, поскольку, по словам Ванги, наступит конец света.

Некоторые из ее пророчеств сбылись. Например, она предсказала смерть принцессы Дианы в 1997 году, теракты 11 сентября в Нью-Йорке, пандемию ковида, а также конфликт России и Украины.

В 1979 году она заявила о грядущем доминировании России в мире и о том, что президент Владимир Путин станет "владыкой мира".

Дословно она говорила: "Все растает, как лед, только одно останется нетронутым - слава Владимира, слава России".

Были и ошибки. Так сначала Ванга утверждала, что Европы не станет к 2017 году, когда континент превратится в "пустыню".