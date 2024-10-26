Блогера Wylsacom обвинили в «омерзительном» сексизме

В соцсети X (ранее Twitter) пользователь под ником @mitya_galkin оскорбился комментарием блогера Валентина Петухова, также известного как Wylsacom. На это обратил внимание портал "Палач".

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Пользователь соцсети по имени Митя выразил возмущение в ответ на комментарий Wylsacom о женщинах и iPhone в ролике, где Петухов поделился своим опытом использования iPhone 16 Pro Max. В частности, Петухов отметил, что в 2024 году использование нового смартфона осложнено необходимостью обхода блокировок для установки банковских приложений.

По словам блогера, мужчинам легче решать подобную задачу, тогда как женщинам это может показаться сложным. Петухов пошутил, что женщинам придется звать мужчин для помощи, как в случае с шуткой про переустановку Windows.

Эта шутка вызвала резкую реакцию пользователя Мити, который назвал ее "махровым сексизмом" и отметил, что подобные комментарии отвратительны. Его пост собрал 113 тыс. просмотров и более сотни ответов за сутки.

Тема вызвала бурное обсуждение в соцсети: кто-то указал Мите, что это безобидная шутка, тогда как другие поддержали пользователя и осудили блогера. Кроме того, некоторые пользователи и вовсе заявили, что Wylsacom давно разочаровал их своими высказываниями и действиями.