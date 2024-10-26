Россиянам рассказали о повышенной температуре в европейской части страны

Практически на всей территории европейской части России температура выше нормы. Он этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

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«На всей европейской территории, за исключением юга, температура выше нормы. В Ненецком автономном округе и в Архангельской области исчезает снег из-за повышения температуры, днем в регионе до 7 градусов тепла, поэтому снег тает», — рассказал он.

Синоптик отметил, что территория, покрытая снегом, уменьшится за выходные и первые дни следующей недели на несколько процентов и будет занимать около 60-62 процентов. Он уточнил, что в Красноярском крае будут отмечаться значительные положительные аномалии, на севере Сибири температура днем будет достигать 2-7 градусов ниже нуля, ночью — минус 7-12.

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Вильфанд обратил внимание на то, что несмотря на третью декаду октября, «реликты» летней погоды все еще встречаются, а высокая пожарная опасность четвертого класса и отмечается на юге Башкортостана и востоке Оренбургской области.

Ранее метеорологи заявили, что большинство российских регионов 26 и 27 октября ждет теплая погода. На юге России в субботу местами пройдут небольшие дожди, а в центральной части страны существенные осадки маловероятны.