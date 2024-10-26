В Курской области впервые за 30 лет появился новый населенный пункт — Меркурий. Об этом в своем Telegram-канале Минсельхоз России.

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«В Курской области впервые за последние 30 лет появился новый населенный пункт, он получил название Меркурий. Его для своих сотрудников в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий построила ГК "Агропромкомплектация"», — указано в сообщении.

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Утверждается, что уже 30 семей смогли получить ключи от нового жилья. В поселке уже построены 20 домов, детский сад, магазин и спортивный комплекс. Еще 20 домов будут сданы в 2025 году.

Ранее президент России Владимир Путин назвал площадь территории Курской области, на которой блокированы солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы государства, эта территория составляет примерно 6 на 15 километров.