Российский Красный Крест нашел свыше тысячи пропавших в Курской области

Российскому Красному Кресту (РКК) удалось обнаружить 1088 человек, пропавших без вести в Курской области на фоне боевых действий. Об этом РИА Новости сообщил председатель организации Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

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"Одного человека могут искать несколько людей. Мы ищем через те данные, которые у нас есть, по тем спискам и тем людям, которые прошли через наши гуманитарные центры, а это почти 100 тыс. человек", — сказал он.

Савчук уточнил, что всего РКК получил 5,6 тыс. обращений о пропавших гражданах.

Он добавил, что в ходе поиска пропавших РКК поддерживает связь с медучреждениями и некоммерческими организациями.