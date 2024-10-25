Ушел из жизни бывший заместитель министра связи СССР и экс-руководитель Госкомитета Российской Федерации по телекоммуникациям, генерал-полковник Александр Иванов, сообщается на сайте журнала «Вестник связи». Ему было 84 года. Причины смерти не указываются.

Родные близкие, друзья, сослуживцы, фонд «Ветераны связи» и фонд «Братское сердце» с глубоким прискорбием сообщают, что на 85-м году жизни скончался генерал-полковник Иванов Александр Анатольевич, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что известный российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев ушел из жизни в возрасте 59 лет. Последние годы он жил в городе Ламеция-Терме (Италия).

В сентябре стало известно о смерти руководителя Клуба веселых и находчивых и телеведущего Александра Маслякова. Главе КВН было 82 года.

Президент России Владимир Путин, комментируя смерть Александра Маслякова, назвал его человеком многогранного таланта, который всегда был предан своему делу. Российский лидер подчеркнул, что ведущий стал одним из тех людей, кто определяет облик отечественного телевидения.

По словам главы государства, имя Маслякова, конечно, неразрывно связано с КВН — именно благодаря ему проект стал уникальным явлением в культуре страны, благодаря которому удалось объединить талантливую молодежь. В завершение Путин принес свои соболезнования родным, близким и поклонникам творчества телеведущего.