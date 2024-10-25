Минюст России признал портал ASTRA иноагентом

Министерство юстиции России признало портал ASTRA иностранным агентом. Об этом говорится на сайте ведомства. Газета.Ru

Уточняется, что портал распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС России. RT на русском

Кроме того, список иноагентов пополнили российский оппозиционер Николай Кавказский, литературовед Олег Лекманов, журналист ВГТРК Андрей Медведев и новостной обозреватель Антон Хардин. Ura.Ru