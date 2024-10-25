Ушла из жизни звезда "Дракулы" и хита "Мамма MIA!"

Ушла из жизни Мира МакФадьен, актриса театра, кино и телешоу. Она снялась в сериале "Дракула" и отметилась в обеих частях киномюзикла "Мамма MIA!", а перед тем - два года работала на его сценической версии.

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Мире было 68 лет. О ее смерти сообщает RadioTimes - со ссылкой на подтверждения от коллег. Детали не называются.

МакФадьен родилась в Глазго, где получила артистическое образование, изучала пантомиму в Париже.

Снималась с первой половины 1980-х. В списке - фильмы и сериалы "Джонатан Крик", "Роб Рой" с Нисоном и Лэнг, "Зимняя сказка", "Друг невесты", получившая две номинации на премию "Оскар" "Эмма" с Аней Тейлор-Джой.