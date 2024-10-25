Умерла актриса Волкова, игравшая в "Женитьбе Бальзаминова"

Ушла из жизни Татьяна Волкова, советская российская театральная актриса и театральный деятель, заслуженная артистка РФ.

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На счету актрисы - постановки "Мои надежды" Шатрова, "Вишневый сад" и "Сестры" Чехова, "Женитьба Бальзаминова" (там она играла сваху) и "На всякого мудреца довольно простоты" Островского, "Васса Железнова" Горького, "Ромео и Джульетта" Шекспира, многие другие спектакли.

Татьяна Волкова родилась в 1948 году в Печоре. С 1982-го - актриса Чайковского государственного театра драмы и комедии Пермской области, где в последние годы также занимала должность заведующей труппой театра. Заслуженная артистка Российской Федерации - с 2004-го.

Об уходе актрисы сообщили в пресс-службе ее театра.

Проститься с заслуженной артисткой можно будет 26 октября в 11:00 в ритуальном зале, расположенном рядом с автовокзалом города Чайковский.