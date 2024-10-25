Тревожные новости из Букингемского дворца: Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к возможной скорой смерти Карла III. Эта новость поступила на фоне другого печального сообщения — в последнее время король отказывается от еды, и врачи едва уговорили его на перекус в виде половины авокадо на обед. Сил у монарха не так много, как необходимо во время борьбы с раком, а состояние постепенно ухудшается.

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Прежде инсайдеры утверждали, якобы Кейт и Уильям жаждут занять трон раньше положенного, но, кажется, это не более, чем слухи. Сама принцесса Уэльская только закончила курс химиотерапии, и новый стресс ей не нужен. Она и Уильям хотят, чтобы Карл как можно дольше правил Великобританией, но понимают: его состояние вносит свои коррективы в эти планы.

«Кейт и Уильям меньше всего хотят отречения Карла. Они хотят, чтобы он оставался на престоле столько, сколько он захочет. Но есть ужасная реальность: он не молодеет, его состояние означает, что время для этого наступит как можно раньше. Реальность такова, что им придется подготовиться к такому развитию событий и настроиться на то, чтобы справиться как морально, так и на практике», — рассказал источник изданию InTouchWeekly.

Сейчас супруги все больше задумываются о дальнейших событиях — мысль о преждевременном восшествии на престол не покидает их. Сам Карл, хотя и не особо радуется возможному прекращению королевских обязанностей, относительно спокоен — ведь передает правление в надеждые руки. «Он так счастлив, что Уильям выбрал такую ​​замечательную партнершу и будущую королеву, что это избавило его от всех забот, потому что он знает, что монархия будет в надежных руках», — заключил анонимный инсайдер.