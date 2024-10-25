Жители российского города пожаловались на десятидневный потоп

Подвалы жилого дома в Самаре затапливает уже десять дней. На бездействие коммунальщиков собственники жалуются в сообществе «Самара город / Новости Самары» в соцсети «Вконтакте».

От последствий коммунальной аварии страдает дом по улице Ново-Садовой. В здании заливает все подвалы и бомбоубежище. За то время, пока медлила управляющая компания, вода поднялась на метр. Имущество, оставшееся на сохранение в подвале, безвозвратно испорчено. В квартирах на первом этаже повысилась влажность, фундамент дома подмывается. Жильцы опасаются за электрику и состояние перекрытий.

На обращения в МЧС отвечают, что при отсутствии жертв необходимости оперативно вмешаться в ситуацию не видят. К откачке воды сотрудники управляющей компании приступили только пару дней назад, причем с малыми успехами — насос оказался нерабочим, и вода продолжает стоять в помещениях.

Ранее трубу с кипятком прорвало в Москве недалеко от станции метро «Пятницкое шоссе». Авария вызвала короткое замыкание и оставила горожан без света.