Актер Дмитрий Дюжев заявил, что Канада и Латвия наложили на него санкции. Об этом сообщает Газета.Ru.

Дмитрий Дюжев исполнил роль президента Америки Джо Байдена. После выхода пресс-релиза проект стали обсуждать по всему миру. По словам Дюжева, он не боится возможных санкций США из-за роли Байдена.

«Задавались вопросом, что же это за люди, что решились снимать сериал про американскую власть. И кто же этот смельчак из России, который будет играть Байдена. У меня уже есть санкции от Канады и Латвии, если будут еще и от США до кучи, ну и что?! Я не боюсь», — заявил актер.

Комедийный сериал про Байдена выйдет на ТНТ 28 октября. По сюжету, президент тайно приезжает в Россию, чтобы проверить, действуют ли введенные санкции.

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