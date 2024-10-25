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Экстремальное похудение для российской школьницы закончилось реанимацией

Экстремальное похудение для школьницы из Петербурга закончилось реанимацией. Об этом пишет 78.ru.

Экстремальное похудение для российской школьницы закончилось реанимацией
© ТАСС

По данным канала, восьмиклассница начала принимать средства для похудения. Россиянка выпила одновременно несколько таблеток, якобы чтобы «эффект наступил быстрее».

Передозировка препаратами вызвала тяжелое отравление. Девочку экстренно отвезли в больницу и поместили в реанимации. Ей также предстоит наблюдение в психоневрологическом диспансере.

Ранее руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен предупредила, что экстремальное похудение приводит к серьезным последствиям для здоровья, как остеопороз и перелом костей из-за дефицита необходимых организму питательных веществ.

Общество