Названы регионы России с процветающим рабством

Рабство процветает в южных регионах России. С таким заявлением выступила координатор спасательных операций борющегося с рабством движения «Альтернатива» Арина Файрушина, ее слова приводит РИА Новости.

По словам общественницы, в трудовое рабство часто попадают в Ростовской области, Адыгее, Ставропольском и Краснодарском краях — названные регионы отличаются теплым климатом, что дает возможность использовать рабов почти круглогодично. Она отметила, что с начала года в России из условий принудительного труда освободили уже более трех тысяч человек, однако точных данных нет, так как статистика не ведется.

Несмотря на столь большое число освобожденных из рабства россиян, с начала 2024 года вынесено лишь три приговора об использовании подневольного труда, а в 2023 году — ни одного.

«Эти дела попадают под категорию латентных, потому что о них просто не сообщают. Из-за этого доказывать рабство и вести расследование очень трудно», — заявил агентству координатор общественного движения «Неволя» Булат Мухамеджанов.

Ранее сообщалось, что заманивающие в рабство россиян преступники стали выдавать себя за представителей подразделения «Ахмат».