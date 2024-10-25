ФОМ назвал процент доверяющих Путину россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину снизился на 1 п.п. и составляет 77%, 79% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного 18-20 октября среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (минус 1 п.п.). Также большинство населения - 79% (без изменений с прошлой недели) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 53% участников опроса (минус 1 п.п.), а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 59% опрошенных (без изменений).

Уровень поддержки "Единой России" составил 44% (без изменений), КПРФ - 7% (без изменений), ЛДПР - 10% (без изменений ), "Справедливой России - За правду" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 3% (без изменений).