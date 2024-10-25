Собянин уверен, что Москва стала лучшим городом Земли

Москва действительно становится лучшим мегаполисом среди мировых городов, и это не просто лозунг. Такое мнение высказал в беседе с журналистами ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

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"Когда начали понимать, что можем претендовать на [звание] "Лучший город Земли", мы сделали эту цель своей стратегией", - сказал мэр.

По его словам, составляющие факторы этой стратегии - это мощная экономика, хорошая экология, доступное и качественное образование и здравоохранение, а также комфортный транспорт и благоустройство. "Если раньше это были лозунги, то теперь мы видим, что нам это по плечу", - пояснил Собянин.

Он выразил уверенность, что наличие в стране города мирового уровня - это конкурентное преимущество. "Это достояние, потому что оно генерирует совершенно другие объемы инноваций, производительности труда, динамику развития и там, где есть крупные мировые города, там в целом с экономикой все в порядке", - подчеркнул мэр, напомнив, что 60% мирового валового внутреннего продукта производится в городах-миллионниках.

Производительность же труда в экономике Москвы, по словам Собянина, в сравнении с небольшими городами выше в разы.

Говоря о дальнейшей стратегии развития города, мэр признался, что выстраивалась она по мере решения тех или иных задач, стоявших перед мегаполисом. "Стратегия - это не то, что нарисовали на чистом листе, некое светлое будущее - это продолжение нашей работы, наших программ, нашего видения города", - заключил мэр.