В РПЦ допустили отпевание детей-самоубийц — жертв «групп смерти»

РПЦ провела исследование вопроса о возможности совершения отпеваний детей и подростков, совершивших самоубийство под воздействием «групп смерти» или под иным деструктивным влиянием. Церковь допустила возможность отпевания таких погибших.

© Вечерняя Москва

— В любой ситуации священнику нужно проявлять сострадание родственникам скончавшегося, обратив к ним слова утешения, разъяснить им, что их отношения с ребенком, наложившим на себя руки не закончились и он нуждается в их вере и молитве, — говорится в сообщении.

При этом состояние детей в конкретно этом случае можно считать как «вне ума». Представители РПЦ постановили рассматривать обращения по поводу отпевания в таких случаях в особом порядке, передает «Спас».

Жительница США подала в суд на разработчиков нейросети после того, как ее 14-летний сын покончил с собой. В последние дни перед трагедией он активно общался с чат-ботом. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, может ли искусственный интеллект свести с ума.