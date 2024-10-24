В Дагестане объявили план «Перехват» после пропажи жениха

В Дагестане жених исчез накануне собственной свадьбы
В Дагестане 26-летний местный житель исчез накануне собственной свадьбы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам родственников пропавшего, он долгое время добивался руки своей невесты и некоторое время назад она согласилась выйти за него. Регистрация их брака должна была состояться в 11 часов утра 24 октября. Однако за сутки до бракосочетания жених пропал. Сначала найти его пытались его родственники и друзья, но потом к ним подключились правоохранители.
«Судя по камерам, машина пропавшего засветилась в нескольких районах региона. За это время несколько раз появлялась информация, что его нашли, но каждый раз это оказывалось фейком», — говорится в тексте.
Один из друзей жениха утверждает, что тот говорил ему, что боится жениться, поскольку думает, что «еще не готов» к этому, но версия родственников это опровергает. В результате свадьбу пришлось отменить, а жениха до сих пор не нашли. В Дагестане объявлен план «Перехват».
При этом в республиканском управлении МВД в беседе с «Подъемом» заявили, что пропавшего никто не ищет.
«Может быть, есть какой-то парень, который не хочет жениться, но его родные, значит, не заявляли. Вот такого факта, о котором пишут, у нас нет. Это блогерская история — такая яркая, интересная история, хайповая, скажем так, которая разлетелась. Но если вам нужно официальное подтверждение информации, то у нас его нет», — указали там.