В Дагестане объявили план «Перехват» после пропажи жениха

В Дагестане 26-летний местный житель исчез накануне собственной свадьбы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам родственников пропавшего, он долгое время добивался руки своей невесты и некоторое время назад она согласилась выйти за него. Регистрация их брака должна была состояться в 11 часов утра 24 октября. Однако за сутки до бракосочетания жених пропал. Сначала найти его пытались его родственники и друзья, но потом к ним подключились правоохранители.

«Судя по камерам, машина пропавшего засветилась в нескольких районах региона. За это время несколько раз появлялась информация, что его нашли, но каждый раз это оказывалось фейком», — говорится в тексте.

Один из друзей жениха утверждает, что тот говорил ему, что боится жениться, поскольку думает, что «еще не готов» к этому, но версия родственников это опровергает. В результате свадьбу пришлось отменить, а жениха до сих пор не нашли. В Дагестане объявлен план «Перехват».

При этом в республиканском управлении МВД в беседе с «Подъемом» заявили, что пропавшего никто не ищет.