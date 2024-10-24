Лерчек подала иск против маркетплейса

Компания «Би Фит», которой владеет блогер Валерия Чекалина (Лерчек), подала иск в Арбитражный суд Москвы против маркетплейса «Маркет-Здоровье» на сумму свыше трех миллионов рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, Лерчек просит взыскать с маркетплейса три миллиона 417 тысяч 884 рублей в связи с нарушением «Маркет-Здоровье» условий договоров поставки. Отмечается, что иск блогер подала 6 сентября 2024 года, предварительное судебное заседание по делу состоялось 22 октября.

Ранее суд отправил Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.