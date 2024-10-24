Работу кондитерской фабрики «Сокол» приостановили

Деятельность фабрики «Сокол», которая занимается в том числе производством зефира без сахара, приостановлена. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. ТАСС

«В ходе проверки Роспотребнадзора были отобраны образцы готовых изделий и сырья, а также образцы горячей и холодной воды, включая смывы для проведения лабораторных исследований», — отмечается в сообщении. Газета.Ru

Продукты, произведенные фабрикой, временно сняты с реализации в торговых сетях «ВкусВилл», «Лента» и X5RG. Деловая газета «Взгляд»