Работу кондитерской фабрики "Сокол" приостановили

Деятельность фабрики "Сокол", которая занимается в том числе производством зефира без сахара, приостановлена. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что множество людей могли отравиться зефиром без сахара. Компания X5 Group сообщала, что торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и онлайн-гипермаркет Vprok.ru приостановили продажи зефира с мальтитным сиропом на фоне публикаций о жалобах покупателей на данную продукцию.