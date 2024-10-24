Работу кондитерской фабрики "Сокол" приостановили

Деятельность фабрики "Сокол", которая занимается в том числе производством зефира без сахара, приостановлена. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что множество людей могли отравиться зефиром без сахара. Компания X5 Group сообщала, что торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и онлайн-гипермаркет Vprok.ru приостановили продажи зефира с мальтитным сиропом на фоне публикаций о жалобах покупателей на данную продукцию.
"Управлением Роспотребнадзора по Московской области проводится проверка в отношении производителя ООО "Кондитерская фабрика "Сокол" (ООО "КФС"), где производился зефир "Классический" без сахара из сети супермаркетов "ВкусВилл" и зефир "Жизель". Торговые сети "ВкусВилл", ООО "Лента", X5RG, реализовывавшие зефир производства ООО "КФС", сообщили о приостановке реализации продукции. Во время проверки специалистами Роспотребнадзора был произведен отбор проб готовой продукции и сырья, горячей и холодной воды, а также смывов для лабораторных исследований выпускаемой продукции, в том числе на микробиологические показатели, также проводится экспертиза маркировки продукции", - говорится в сообщении.