Испытательный срок для полицейских предложили отменить
Испытательный срок для полицейских предложили отменить. Такие поправки в закон о полиции инициировала группа сенаторов и депутатов, среди которых глава конституционного Комитета Совфеда Андрей Клишас, его первый заместитель Ирина Рукавишникова, а также глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина. Документ опубликован в электронной базе палаты 24 октября.
В настоящий момент поступающие на службу в органы внутренних дел проходят испытательный срок длительностью от 2 до 6 месяцев. Однако если речь идет о должности, где присваивается специальное звание полиции, испытательный срок не может быть меньше 3 месяцев. Процедура, по мнению законодателей, негативно отражается на процессе комплектования органов внутренних дел — срок принятия граждан на службу граждан увеличивается от 3 до 6 месяцев.
В связи с необходимостью ускорения комплектования территориальных органов МВД России, в том числе дислоцированных в приграничных с Украиной регионах, законопроектом предлагается признать утратившей силу соответствующую норму.
По мнению авторов инициативы, отмена испытательного срока расширит возможности комплектования подразделений органов внутренних дел. Одновременно предлагается упростить процедуру увольнения такого сотрудника — первый контракт с ним будет заключаться на срок одного года до пяти лет.
При этом законодательно предлагается прописать, что новичков в полиции будет обучать наставник из числа опытных сотрудников.
«В целях сохранения института наставничества для лиц, впервые поступивших на службу, законопроектом предусматривается внесение изменений, которыми предполагается установить, что сотрудник, поступивший на службу в органы внутренних дел впервые, проходит индивидуальное обучение под руководством непосредственного руководителя (начальника) и наставника из числа опытных сотрудников, назначаемого приказом уполномоченного руководителя», — говорится в сопроводительных документах.