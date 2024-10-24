Испытательный срок для полицейских предложили отменить. Такие поправки в закон о полиции инициировала группа сенаторов и депутатов, среди которых глава конституционного Комитета Совфеда Андрей Клишас, его первый заместитель Ирина Рукавишникова, а также глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина. Документ опубликован в электронной базе палаты 24 октября.

В настоящий момент поступающие на службу в органы внутренних дел проходят испытательный срок длительностью от 2 до 6 месяцев. Однако если речь идет о должности, где присваивается специальное звание полиции, испытательный срок не может быть меньше 3 месяцев. Процедура, по мнению законодателей, негативно отражается на процессе комплектования органов внутренних дел — срок принятия граждан на службу граждан увеличивается от 3 до 6 месяцев.

В связи с необходимостью ускорения комплектования территориальных органов МВД России, в том числе дислоцированных в приграничных с Украиной регионах, законопроектом предлагается признать утратившей силу соответствующую норму.

По мнению авторов инициативы, отмена испытательного срока расширит возможности комплектования подразделений органов внутренних дел. Одновременно предлагается упростить процедуру увольнения такого сотрудника — первый контракт с ним будет заключаться на срок одного года до пяти лет.

При этом законодательно предлагается прописать, что новичков в полиции будет обучать наставник из числа опытных сотрудников.