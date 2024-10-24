Актрису Яковлеву выписали из больницы

Актрису Алену Яковлеву выписали из Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. Об этом она сама сообщила Агентству городских новостей «Москва».

«Да, меня выписали из больницы. Буду долечиваться дома», — сказала Яковлева.

Напомним, что о госпитализации актрисы стало известно 21 октября. Тогда Яковлеву увезли на скорой в НИИ имени Склифосовского с подозрением на аппендицит. Отмечалось, что она находится в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести.