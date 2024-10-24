Россиян предупредили об ураганах и внезапных морозах

В Атлантическом океане заметили разрушительное ослабление ключевых течений, которое может привести к росту числа опасных явлений в России. Об этом предупредил директор природоохранных программ «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов. Lenta.ru

Баланс температуры и солености воды в Атлантике нарушен, что замедляет плотность вод как в океане, так и в его ответвлениях. Все это запускает «эффект домино», когда высокая температура ускоряет таяние уже «невечной» мерзлоты, что приводит к выделению метана – более опасного, чем углекислый газ. Вбросы в воздух усиливаются из-за лесных пожаров. Газета.Ru

Все это не останется без последствий. Так, в России Мурманский и Североморский порты перестанут быть незамерзающими, Кольский залив будет замерзать. Низкие температуры отразятся на большей части Северо-Западного ФО. А также произойдет рост количества опасных метеоявлений, в том числе ураганов, ливней, засух, резких перепадов температур и внезапных весенних морозов, предупредил Пукалов. RT на русском