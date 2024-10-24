В сети бурно отреагировали на футболку Зеленского с надписью о России

Президент Украины Владимир Зеленский снялся в футболке с надписью о России и вызвал волну обсуждений в сети. Соответствующие видео и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Глава государства предстал перед камерой в черной футболке с фразой Make Russia small again («Сделаем Россию снова маленькой»). Надпись стилизована под знаменитый лозунг предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа 2020 года, тогда политик носил кепку с лозунгом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

© Telegram-канал Zelenskiy / Official

Пользователи сети бурно отреагировали на дизайн вещи: публикация украинского лидера набрала 42 тысячи лайков и 2300 комментариев.

«"Король" юмора», «Может хватит?», «И это президент», «Где купить футболку?», «Смысл этого перфоманса?», «Комик», — высказывались юзеры.

Ранее в МИД отреагировали на футболку Зеленского с надписью о России.