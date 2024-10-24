Отказали в съемках и в полете в космос: чем известен космонавт, пожаловавшийся Путину

Андрей Бабкин, космонавт, который не смог отправиться в космический полет из-за насморка, был уволен в сентябре 2024 года. Он обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину. В своем обращении космонавт попросил организовать проверку состояния своего здоровья с помощью независимых специалистов. Чем известен Андрей Бабкин, его биография и карьера — в материале URA.RU.

Биография Андрея Бабкина

Андрей Бабкин, выдающийся российский космонавт, родился 21 апреля 1969 года в городе Брянске. С детства Андрей проявлял глубокий интерес к физике и астрономии, чему способствовали как семейные традиции — дед был летчиком, так и влияние популярной научной фантастики того времени, в частности фильма «Туманность Андромеды». После окончания школы с похвальной грамотой за успехи в точных науках, Бабкин продолжил свое образование в Брянском институте транспортного машиностроения.

Завершив обучение в Брянске, Андрей перевелся в Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе, где он окончил его в 1995 году по специальности инженер-системотехник. Углубленное изучение системотехники позволило Бабкину не только нарастить техническую экспертизу, но и подготовиться к будущей карьере в космической отрасли. В 2006 году он завершил аспирантуру в МАИ, получив степень доктора наук, что стало важным шагом на пути к осуществлению его мечты — полетам в космос.

Карьера Бабкина

В 1997 году весной Андрей Бабкин начал свою карьеру в ракетно-космической корпорации «Энергия», где его первая должность была инженером второй категории. С течением времени он добился повышения до инженера первой категории. В обязанности Андрея Николаевича входило разрабатывать и улучшать методики, бортовую документацию и специальные инструменты, необходимые для работы в открытом космосе. Он контролировал процесс создания оборудования от момента получения технического задания до подтверждения его готовности к полетам.

Карьера космонавта

Андрей Бабкин начал свою профессиональную деятельность в ракетно-космической корпорации «Энергия», где он провел более 14 лет, работая инженером-испытателем и ведущим научным сотрудником. Этот опыт положил начало его пути в космонавтику.

В октябре 2017 года он вошел в состав дублирующего экипажа МКС-57/58 вместе с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Скрипочкой и астронавтом НАСА Шеннон Уокер. Однако уже в мае 2018 года состав экипажа был изменен из-за пересмотра программы полетов МКС. Изменение в составе экипажа было связано с необходимостью государства погасить долг за «Морской старт», в результате чего компания «Боинг» получила пять мест в «Союзах» для американских астронавтов, что было выкуплено НАСА за $373 млн.

С июня 2018 года Бабкин начал подготовку в составе основного экипажа МКС-61/62, однако неожиданное происшествие с капсулой «Союз МС-10» и срабатывание аварийной системы при запуске внесли коррективы в его планы. С апреля 2019 года готовился в составе основного экипажа МКС-63, но после травмы командира, экипаж был изменен. С февраля 2020 года он проходил подготовку в дублирующем экипаже МКС-63, а с мая 2020 года вновь вернулся в основной состав МКС-66.

Отстранение Бабкина от полетов в космос

Бабкин был выведен из пилотирования из-за двустороннего полисинусита, который можно также охарактеризовать как запущенный насморк

По информации от источника «Газеты.Ru» в ракетно-космической отрасли, космонавт Бабкин в сентябре 2024 года был предложен к переводу с летной должности на позицию заместителя командира по науке. Этот шаг со стороны управления Центра подготовки космонавтов фактически означает завершение его карьеры космонавта, поскольку он больше не будет участвовать в космических полетах. Основанием для такого решения послужили медицинские показания, вынесенные Главной медицинской комиссией (ГМК) Центра подготовки космонавтов. Согласно информации, Бабкин столкнулся с диагнозом двустороннего полисинусита, что привело к его отводу от полетов. Несмотря на проведенную операцию и временное разрешение на участие в полете в 2022 году, к декабрю его состояние ухудшилось, что привело к постоянной негодности к полетам.

Неудачи в кино

С мая 2020 года космонавт был включен в состав основного экипажа МКС-66. В этом экипаже он должен был выступать в качестве бортинженера на транспортных пилотируемых кораблях «Союз МС-17, 18, 19» и на самой МКС. Такая роль предполагает ответственность за техническое состояние корабля, а также выполнение определенных научных задач во время миссии.

Однако, незадолго до запланированного полета произошло нечто неожиданное. Космонавта заменили актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, которые должны были участвовать в съемках космического фильма «Вызов». Шипенко в интервью за сутки до полета отметил: «Люди должны представить: не обязательно тратить годы жизни, чтобы подготовиться к полету, можно [успеть] и за четыре месяца».

Даже если не учитывать эмоциональные страдания человека, который всю жизнь мечтал о полете в космос, но так и не смог это осуществить — разрушенные мечты, потеря жизненных ориентиров и карьерных амбиций, — остается еще один важный аспект: финансовые затраты. Ведь подготовка профессионального космонавта требует значительных инвестиций, пишет «Газета.Ru».

Обращение Бабкина к Путину

Андрей Бабкин обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину. В своем обращении он просит о привлечении независимых экспертов для оценки его состояния здоровья.

После получения письма, Управление президента потребовало от ЦПК «Роскосмоса» предоставить все необходимые материалы для объективного рассмотрения данного вопроса. В ответ центр провел расширенный консилиум под руководством начальника ФМБА России с участием различных медицинских специалистов.

На консилиуме присутствовали члены лор-секции Главной медицинской комиссии (ГМК), лор-врачи, а также врачи, которые ранее консультировали и лечили Бабкина. По итогам собрания было решено, что нет оснований для пересмотра ранее принятого решения ГМК о его негодности к космическим полетам.