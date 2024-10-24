ВЦИОМ: большинство россиян предпочитают брак сожительству

Большинство участников (73%) опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают предпочтительным регистрировать брак, нежели чем быть в статусе сожителей (11%). Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

"Согласно полученным результатам, россиян, как и в прежние годы, больше привлекает создание семьи, нежели одиночество (84% против 8%). В большинстве своем речь идет об официально зарегистрированном браке - 73% (2017 год - 78%, 2019 год - 77%, 2021 год - 71%), в то время как сожительству без регистрации отдают предпочтение только 11%, востребованность такой формы отношений за последние семь лет нисколько не выросла (2017 год - 12%, 2019 год - 11%, 2021 год - 10%)", - говорится в публикации.

Что касается фиктивного брака, то на протяжении всего периода исследований этот вариант набирал не более 2% (в 2024 году - менее 1%). Как отмечается в исследовании, чаще всего за регистрацию брака выступали респонденты старших поколений. Максимум сторонников брака оказалось в поколении оттепели - 85% (против 64-62% в поколении "цифры" и среди миллениалов). Мужской и женский взгляды на данный вопрос достаточно схожи - за брак высказались 70% мужчин и 75% женщин, за сожительство - 12% и 10% соответственно.

При этом, доля тех, кто считает, что брак нужно стремиться сохранить любой ценой довольно малая - 9%, в то время как 26% респондентов полагают, что развод допустим, когда семья фактически распалась. Еще 5% опрошенных считают, что разводиться можно в любом случае. По мнению 58% респондентов, все зависит от конкретного случая.

Среди факторов, приводящих к разводу, респонденты отметили следующие: финансовые трудности (46%), деструктивное поведение партнера (31%), нарушение коммуникации в семье (23%), утрата семейных ценностей (21% ), несовместимость супругов (16%), неготовность к семейной жизни (необдуманное вступление в брак - 7%, безответственность или инфантильность - 5%). Предотвращению брака, по мнению участников опроса, могут служить невозможность "поделить" детей (30%), материальная зависимость одного из супругов (26%), сложности с разделом жилья (20%). Еще 37% респондентов не видят препятствий для развода и считают, что развестись можно всегда.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11 октября. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.