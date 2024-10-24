Главой Мурманска избран Юрий Сердечкин

«По результатам голосования депутатов главой Орска стал Артем Воробьев. За него проголосовал 21 депутат, против – два парламентария, один не голосовал», – сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области. Ранее конкурсная комиссия по отбору кандидатур заслушала программы развития города, представленные всеми претендентами. Далее по решению комиссии до голосования депутатов допустили врио главы Орска Артем Воробьев, Андрей Валерьевич Двуреченский, гендиректор ООО «Орские электрические сети» Андрей Двуреченский и предпринимательница Лариса Минор. В итоге мэром выбрали и.о. главы города. Воробьев работает в местной администрации с 2019 года заместителем главы по внутренней политике. С 2020 года он был заместителем мэра – руководителем аппарата администрации Орска, а с июля этого года исполнял обязанности главы города. Напомним, прежний глава Орска Василий Козупица подал в отставку 5 июля этого года. Впоследствии на этот пост претендовали 10 человек, среди которых были предприниматели, депутаты, чиновник и даже священнослужитель. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин

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